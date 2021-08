Inter, l'indizio social fa sognare i tifosi per l'attacco

Alla disperata ricerca di emozioni (positive) di mercato, ai tifosi dell’Inter basta poco per accendersi e volare con la fantasia. E anche una semplice – forse innocente – foto pubblicata su Instagram rischia di scatenare la brama d’acquisti del popolo nerazzurro, ancora alla disperata ricerca di un bomber a cui affezionarsi dopo la dolorosa partenza di Romelu Lukaku.

Kean, la foto che fa sognare gli interisti

Lo scatto in questione è quello pubblicato da Moise Kean, attaccante ex Juve appena rientrato all’Everton dopo una buona stagione giocata in prestito al Paris Saint Germain. La foto – postata ieri sera sul suo profilo Instagram – consiste in una semplice scritta su sfondo nero: “Back soon”, torno presto, accompagnata da un’emoji con le dita incrociate. A cosa si riferiva? Magari al suo ritorno in serie A dopo due stagioni giocate all’estero? Impossibile stabilirlo con certezza, fatto sta che i social interisti sono immediatamente entrati in fibrillazione. Kean infatti è uno dei nomi “caldi” del mercato nerazzurro per l’attacco: probabilmente il più gradito ai tifosi, che invece sembrano aver preso con relativa freddezza l’arrivo all’Inter di Edin Dzeko (che firmerà stasera).

Inter, social scatenati: tutti pazzi per Kean

Oltre all’ingaggio del 35enne bosniaco, la road map tracciata dai dirigenti Marotta e Ausilio per sostituire Lukaku prevede l’acquisto di un’altra prima punta. E a quanto pare i tifosi dell’Inter hanno già scelto su chi scommettere: vogliono fortissimamente Moise Kean. La foto “sibillina” pubblicata ieri dall’ex Juve è diventata subito virale sul web, incassando una valanga di consensi tra gli utenti di fede nerazzurra: “E’ un classe 2000 ed ha un potenziale incredibile” scrive Davide, “Kean da noi farà bene, da piccolo era tifoso interista! Bisogna prenderlo e basta!” aggiunge Mike, “Magari venisse da noi” spera Tommaso.

In generale, la maggior parte dei tifosi aspetta Kean a braccia aperte, solo qualcuno ha dubbi riguardo al carattere un po’ bizzoso del giocatore. “Giocatore ancora giovanissimo che può diventare un crack – commenta Gerardo – A differenza di Vlahovic ha già esperienza internazionale. Deve mettere la testa a posto però”. Infine la chiosa di Niko, che paragona Kean a una vecchia conoscenza degli interisti: “A me intriga… può diventare fortissimo come fare la fine di Balotelli… sarebbe una bella scommessa”.

SPORTEVAI | 11-08-2021 13:06