Inter-Lazio, Inzaghi prima i complimenti, poi la frenata: "Perfezione? Vedremo in albergo alcune cose"

I nerazzurri staccano il pass per la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli: le dichiarazioni dei Inzaghi, Sarri e dei protagonisti della sfida

19-01-2024 22:31

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

A Riyad una sola squadra in campo, l’Inter. I nerazzurri vincono 3-0 e conquistano l’accesso alla finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. La squadra di Inzaghi domina e non subisce quasi nulla. Thuram apre le danze, Calhanoglu su rigore e Frattesi replicano nel secondo tempo. Al termine della sfida i protagonisti hanno analizzato il match ai microfoni di Mediaset.

Inter, le dichiarazioni di Barella e Darmian

“È stata una partita veramente bella, non ci divertivamo così da tempo. La Lazio è un avversario difficile, ma siamo stati bravi. Macchina perfetta? Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo livello. Traversa? Possono segnare gli altri, a me va bene fare gli assist. Napoli? Sono campioni d’Italia, si possono vivere momenti difficili in stagione, ma le qualità non cambiano“ – ha dichiarato Barella. A seguire anche le parole di Darmian: “Siamo scesi in campo con la giusta determinazione. Vincere aiuta a vincere, soprattutto se lo facciamo così. Sapevamo che potevamo metterli in difficoltà sugli esterni, ma oltre l’aspetto tattico abbiamo fatto bene anche tecnicamente. Finale? Contro la Fiorentina la squadra di Mazzarri ha dimostrato il suo potenziale. Ma giocheremo con la voglia di vincere il trofeo“.

Inzaghi: “Ci adeguiamo al nuovo calcio”

Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro: “Dovremo recuperare le energie in poco tempo, contro il Napoli non sarà facile. Nuovo format? Ci adeguiamo alle richieste del nuovo calcio. Per arrivare alla perfezione dobbiamo concretizzare di più, l’1-0 a fine primo tempo era stretto. Dimarco? Quando fai una partita del genere sarebbe riduttivo pensare solo a lui. Sono stati tutti bravi. E’ dal 13 luglio che i ragazzi stanno facendo ottime partite. Stasera abbiamo avuto pazienza e abbiamo capito quando forzare. Cosa migliorare? Ora vedremo in albergo alcune cose in cui potevamo fare meglio”.