Inter, Lukaku svela retroscena sull'addio e i tifosi esplodono

La Serie A ha perso due pezzi importanti in questa sessione estiva di mercato. L’addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus ha fatto infuriare i tifosi bianconeri per le tempistiche mentre quello di Romelu Lukaku dall’Inter è stato inaspettato, specialmente dopo alcune dichiarazioni d’amore del belga prima di andare al Chelsea.

Dal Belgio, dove Lukaku e compagni affronteranno la Repubblica Ceca in casa, l’ex Inter è tornato a parlare dell’addio rivelando un retroscena di mercato della trattativa che poi lo ha portato al Chelsea per 115 milioni di euro: “Quando il Chelsea ha offerto 110 milioni più Zappacosta, era la loro terza offerta, ho capito che la cosa era diventata seria e non c’ero più con la testa. L’Inter aveva ancora rifiutato, così sono andato a parlare con Simone Inzaghi nel suo ufficio in modo da trovare un accordo”.

L’attaccante esce allo scoperto e rivela senza troppi giri di parole: “Ero all’Inter ma con la mente ero già al Chelsea“. Lukaku infine ha ringraziato a suo modo ancora una volta i nerazzurri: “L’Inter mi ha tirato fuori dalla m…, avrei lasciato l’Inter solo per il Chelsea“.

I tifosi dell’Inter si sono scatenati però sui social, dove Lukaku ha commentato un post di Brozovic. Il centrocampista nerazzurro è impegnato con la sua Croazia per la qualificazione al Mondiale in Qatar e ha postato come spesso fa il suo marchio di fabbrica, ovvero una bomba. L’attaccante belga ed ex compagno di due stagioni ha replicato con la bomba e Brozovic gli ha risposto con un cenno di approvazione.

Segni di approvazione che però sono mancati dai tifosi dell’Inter, come c’era da aspettarsi. Sono volati insulti all’ex attaccante nerazzurro e il messaggio più comune è stato quello del “mercenario”. “Saresti potuto essere il re, al Chelsea duri due partite”, gli hanno ricordato alcuni follower, mentre c’è chi ha rimproverato a Lukaku il modo in cui ha detto addio: “Ci potevi salutare meglio se proprio dovevi”.

04-09-2021