Inter, Marcelo Brozovic esce allo scoperto sul proprio futuro

18-11-2021 20:36

Dopo il rinnovo di Nicolò Barella, tutti i tifosi dell’Inter si augurano che l’amico Marcelo Brozovic possa prendere la stessa decisione. Il centrocampista croato è nel mirino di tanti top club europei, tra tutti il Tottenham di Antonio Conte che lo conosce bene e che lo ha allenato per due stagioni. Forte interesse anche del Psg e dell’Atletico Madrid.

Inter, Brozovic un punto fermo

Brozovic però è una pedina fondamentale dello scacchiere di Simone Inzaghi e l’Inter non vorrebbe darlo via, come ha dichiarato recentemente l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello: “Il rapporto è ottimo con i nostri giocatori, dobbiamo riconoscere i risultati portati dalla squadra negli ultimi due anni. Bisogna riconoscere ciò che i ragazzi hanno portato, le performance devono essere remunerate adeguatamente. Chiaro che la pandemia porti a fare riflessioni, ma i contratti devono essere rispettati. Brozovic è fondamentale, viste le capacità dimostrate negli anni: è una pedina strategica per noi”.

Inter-Brozovic, a breve l’incontro decisivo

Salvo offerte davvero irrinunciabili, l’Inter non ha quindi intenzione di rinunciare a Brozovic dopo addi prestigiosi in estate come quelli di Lukaku e Hakimi. Nella giornata di mercoledì c’è stato l’incontro tra il club campione d’Italia e l’agente del giocatore. Ci sarà un secondo meeting a breve e sarà quello decisivo. Entrambe le parti sono aperte alla trattativa: l’Inter è pronta ad offrire uno stipendio da 5,5 milioni di euro all’anno mentre il croato partirebbe da una base di 6.

Brozovic vede l’Inter nel proprio futuro

Le basi per chiudere ci sono, la distanza è colmabile. Non solo, Marcelo Brozovic è uscito allo scoperto anche sui social, rispondendo a un giornalista di Libero in un messaggio privato di Instagram. Alla domanda se volesse rimanere o meno all’Inter, il centrocampista nerazzurro è stato chiaro: “Sì, il mio desiderio è quello di restare”. Una bella notizia per i tifosi, che però adesso dopo le parole vorrebbero vedere i fatti.

OMNISPORT