Inter, megaofferta dal Qatar per Vidal

09-06-2022 18:34

Ieri i media cileni avevano dato per certo l’approdo del centrocampista dell’Inter Arturo Vidal al Flamengo. Oggi invece, secondo “La Tercera”, l’Al Rayyan, club del Qatar, ha fatto un’offerta di otto milioni di dollari per il 35enne calciatore sudamericano nativo di Santiago del Cile ed ex Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Monaco e Barcellona, la cui avventura in nerazzurro sembra vicina alla conclusione dopo un biennio. “L’offerta dell’Al Rayyan è veramente importante. Al momento, Vidal ci sta pensando bene”, ha dichiarato un suo amico stretto al quotidiano cileno.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE