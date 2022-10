07-10-2022 16:55

La stagione di Cristiano Ronaldo al Manchester United è iniziata come peggio non poteva. Il portoghese, che in estate avrebbe voluto lasciare i Red Devils per giocare la Champions, è ormai un panchinaro fisso per Ten Hag, che non lo ha fatto giocare nemmeno nel derby contro il City.

A gennaio, Ronaldo vorrebbe trasferirsi per giocare la Champions, ma non sarà certo semplice. Beckham allora ci sta provando: stando ai media portoghesi, l’ex giocatore inglese e presidente dell’Inter Miami avrebbe contattato il cinque volte Pallone d’Oro per convincerlo a trasferirsi in America.