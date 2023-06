Inter Miami: Busquets raggiunge Messi

Preso a parametro zero il centrocampista che ha segnato un'epoca e ha vinto tutto con la maglia del Barcellona

24-06-2023 10:10

L’Inter Miami si assicura anche Sergi Busquets dopo Leo Messi. I due tornano a giocare insieme, dunque, dopo gli anni a Barcellona in cui hanno vinto tutto. Un altro grandissimo colpo per il club di David Beckham, che in campionato sta faticando. Busquets aveva il contratto in scadenza con il Barça e dunque arriva a parametro zero. L’annuncio era nell’aria ed è diventato ufficiale oggi con un video su Twitter.

Il centrocampista firma un contratto triennale dopo 15 anni in Catalogna. Per il prossimo campionato, la squadra di Miami si avvia a essere la rivelazione della Mls.