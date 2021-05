Inter: nuovo allarme per la situazione finanziaria del club

La situazione finanziaria dell’Inter, come del resto aveva dovuto ammettere lo stesso vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, si sta facendo sempre più allarmante anche a causa della crisi economica mondiale dovuta alla pandemia. Stando a quanto riportato nell’edizione online di Repubblica, notizia ripresa da fcinternews.it, si tratterebbe di una vera e propria corsa contro il tempo: entro la fine di questo mese è previsto il termine per l’iscrizione a campionato e Champions League e servono non meno di 200 milioni di prestito.

“Steven Zhang e i suoi negoziatori stanno dialogando separatamente con diversi fondi di debito americani – si legge sul sito del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari -. Entro il 30 maggio la FIGC pretende che siano pagati gli stipendi arretrati al personale (o che si sia negoziata una dilazione di alcune mensilità) e nelle settimane successive l’UEFA esige che siano saldate le rate pattuite con società straniere per i cartellini dei giocatori acquistati all’estero, fra cui Hakimi e Lukaku“.

Ma, per rendere i tempi ancora più stretti, il prestito andrà erogato una settimana prima del 30 maggio a Hold Co 1, veicolo lussemburghese che sostituirà Great Horizon come holding proprietaria dell’Inter, e successivamente i soldi dovranno girati verso le apposite operazioni finanziarie. A guidare l’operazione per Goldman Sachs, incaricata di chiudere il finanziamento, è Greg Carey, top manager che ha già avuto un ruolo fondamentale nell’acquisto della Roma da parte di James Pallotta, e che ha anche collaborato con l’indonesiano Erick Thohir, presidente dell’Inter dal 2013 al 2018, per rinegoziare il debito del club.

L’unica speranza per i nerazzurri è che ci sia al più presto la riapertura degli stadi per far andare il bilancio mensile quantomeno in pareggio, mentre stante l’attuale situazione vengono persi 10 milioni al mese.

OMNISPORT | 12-05-2021 11:32