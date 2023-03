Inter, Onana: "Ci meritiamo più rispetto in Europa"

Il portiere nerazzurro: "Non importa quello che succederà col Benfica, ma noi andremo a giocare lì per vincere. Voglio vincere tutto".

28-03-2023 20:34

A Sportmediaset, Onana ha mandato un messaggio ai compagni dell’Inter: “Bisogna giocare sempre senza paura. Se c’è la paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni”.

In Champions Onana è primo per clean sheet e salvataggi: “Significa che la difesa sta facendo molto bene il suo lavoro – continua il portiere nerazzurro -. Tu puoi anche parare tanto, ma se non passi il turno il gruppo non ha valore. Il clean sheet è un lavoro collettivo, dal mister all’attaccante a tutti quelli che stanno in panchina. Siamo tutti qui a difendere l’Inter e per me è un onore essere il portiere di questo club”.

Onana ha concluso: “Ci meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone complicato. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Non importa quello che succederà col Benfica, ma noi andremo a giocare lì per vincere. Voglio vincere tutto”.