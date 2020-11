Inter, Ordine: “Quando è troppo è troppo”, polemica social

La rabbia dell’Inter. Il club nerazzurro è passato al contrattacco dopo aver ricevuto le critiche da parte del commissario tecnico del Cile, per la situazione legata a Alexis Sanchez; il club rossonero ha deciso di rispondere alle parole di Rueda in un comunicato che ha avuto una eco importante sui social.

Il comunicato del club

Nella nota emessa del club si legge che “l’Inter ritiene inaccettabili, offensive e non corrispondenti alla realtà le dichiarazioni del commissario tecnico della nazionale Reinaldo Rueda. Il club ha da sempre la massima collaborazione e ottimi rapporti con tutti gli staff delle rappresentative nazionali”.

“Nel particolare caso di Alexis Sanchez – si legge ancora nel comunicato”, il giocatore ha riscontrato un problema fisico in quasi tutte le convocazioni con la propria nazionale. In una di queste ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto per tre mesi lontano dai campi da gioco. Questo ha rappresentato un grave danno sportivo per il club, da sempre attento alla salute dei propri giocatori”.

Le reazioni

Tra i primi a commentare la notizia il giornalista Giovanni Capuano che ha scritto: “Alla fine l’Inter si è incazzata con il ct del Cile. Difficile darle torto”, anche Franco Ordine ha applaudito la scelta del club nerazzurro di diffondere un comunicato sull’argomento: “Giusto così: quando è troppo è troppo”. Ma ovviamente sul caso non sono mancato le reazioni dei tifosi e gli scontri sui social.

“Che bel calcio è questo – scrive un tifoso – a parte le nazionali proprio competitivo e bello, il calcio continua come chiedevano molti a gran voce poi giocheranno gli under 19 con stadi vuoti. Davvero una cosa pazzesca”. Brian invece è ironico: “Il comunicato dell’Inter. Il grande classico natalizio”. Mentre Alberige si schiera: “Stavolta ha ragione l’Inter e lo dico da juventino”.

SPORTEVAI | 13-11-2020 09:00