Inter, Raiola: "C'è l'accordo per il rinnovo di De Vrij"

Manca solo il nero su bianco, ma anche questo dovrebbe essere una pura formalità. Una bella notizia per Antonio Conte, che ha sempre ritenuto l’ex Lazio l’unico vero intoccabile della sua difesa. E’ vero anche che nell’ultimo periodo sono salite in modo esponenziale le quotazioni di Bastoni, ma fino a qualche mese fa l’incedibile della retroguardia aveva un solo nome e cognome: Stefan de Vrij tanto che per lui, i dirigenti neroazzurri hanno rimandato al mittente un’offerta importnate del Barcellona.

Il contratto sarà rinnovato fino al 2025 e il difensore percepirà uno stipendio di circa 5 milioni di euro a stagione

OMNISPORT | 08-12-2020 10:25