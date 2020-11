Inter, Ranocchia: "Mai pensato di andarmene"

Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia in un’intervista a Sportmediaset ha raccontato un retroscena di mercato: “Io al Genoa in estate? Sono contentissimo di essere rimasto, non ho mai pensato di lasciare questa maglia”.

“Sto gettando tutto me stesso quando vengo chiamato in causa, cercando anche di aiutare chi fa parte del gruppo. La motivazione di uno che indossa questi colori è massima: devi dare tutto, che si tratti di partita, allenamento o di fuori dal campo. Spero di raggiungere obiettivi importanti. Con il Torino è fondamentale, dobbiamo vincere e fare punti. Avremo modo di preparare la partita nei prossimi giorni con i ragazzi che sono tornati oggi dalle nazionali”.

OMNISPORT | 20-11-2020 10:15