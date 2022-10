Inter-Salernitana, i convocati granata: torna Lovato

15-10-2022 14:05

L’allenatore della Salernitana Davide Nicola ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani contro l’ Inter in programma alle 12,30 allo stadio “Giuseppe Meazza” e valevole per la decima giornata di Serie A 2022-2023. Figurano quattro assenze tra le fila dei campani: oltre a Ribéry , infatti, non saranno a disposizione gli infortunati Maggiore e Fazio oltre al portiere Micai e allo squalificato Radovanovic.

Ecco, ora, le convocazioni di Nicola. Portieri: De Matteis, Fiorillo, Sepe; Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia; Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Mazzocchi, Vilhena; Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.