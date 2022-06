Inter, Sanchez non verrà ceduto: servirà la buonuscita

27-06-2022 21:25

L’Inter si sta trovando in una situazione molto scomoda per quanto riguarda Alexis Sanchez, che ormai è considerato un esubero dalla società ma non ha mercato, e dunque non gli si riesce a trovare una sistemazione.

Si è arrivati al muro contro muro, e l’unica soluzione ora rimane quella di pagare al cileno l’intera buonuscita prevista dal contratto, ovvero quattro milioni di euro netti. Solo così il Nino Maravilla potrà essere libero di trovarsi una nuova squadra, e l’Inter li libererà di un ingaggio enorme.