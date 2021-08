Inter, scelta la seconda punta. Lo stallo su Dzeko non preoccupa

Mercato Inter in fermento: ad una settimana dal via del campionato i nerazzurri vogliono chiudere le operazioni per rinforzare l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi.

Edin Dzeko si fa attendere: il bomber bosniaco sta litigando con la Roma a causa di una mensilità arretrata, riporta la Gazzetta dello Sport, e l’ufficialità del suo trasferimento non è ancora arrivata. L’attaccante si sta già allenando ad Appiano ma solo in sedute individuali, svolte con il permesso della società giallorossa, in attesa che la situazione si risolva una volta per tutte.

Non filtra comunque preoccupazione dal club nerazzurro: in caso di via libera a breve il giocatore potrebbe scendere immediatamente in campo già sabato nel test contro la Dinamo.

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono intanto al lavoro sulla seconda punta: secondo Sportmediaset il grande favorito è ora l’attaccante della Lazio Joaquin Correa. Tutto pende a favore dell’argentino: il club biancoceleste vuole liberarsi di lui per fare cassa e sbloccare il mercato, mentre lo stesso giocatore non vede l’ora di compiere il grande salto e riabbracciare Inzaghi all’Inter.

Claudio Lotito continua a chiede una somma vicina ai 40 milioni di euro, troppo per i nerazzurri che contano proprio sulla volontà di tutte le parti in causa di trovare un accordo il più velocemente possibile. Più lontano Duvan Zapata: il colombiano sarebbe il sostituto ideale ma l‘Atalanta dovrebbe trovare un’alternativa prima di cederlo, e con il campionato che incombe un’intesa in tempi brevi sembra impossibile.

Si allontana anche Lorenzo Insigne: De Laurentiis chiede 30 milioni, mentre Marotta non si smuove dai 15. Il capitano del Napoli potrebbe sbarcare a Milano nel 2022, a parametro zero.

