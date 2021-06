Inter, scelto il sostituto di Hakimi: i dubbi dei tifosi

Il sostituto di Hakimi è un argomento che divide i tifosi nerazzurri già da diverse settimane. L’esterno dell’Inter è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, per molti il giocatore in grado di permettere ai nerazzurri di fare il definitivo salto di qualità per conquistare la vittoria dello scudetto. Ma la sua cessione è ormai a un passo e il club deve pensare al modo giusto per rimpiazzarlo.

Il sostituto di Hakimi

Nel corso delle ultime settimane si sono fatti tanti nomi per la sostituzione dell’esterno con il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky che rivela come l’Inter sembra aver scelto Hector Bellerin dell’Arsenal. Nelle ultime ore ci sarebbero stati molti contatti tra le società con l’Inter che avrebbe presentato un’offerta con prestito con diritto di riscatto. Ora si aspetta la risposta dell’Arsenal. In alternativa il club nerazzurro tiene sotto controllo Zappacosta, reduce da una buona stagione al Genoa.

La reazione dei social

La cessione di Achraf Hakimi è un boccone amaro da mandar giù per i tifosi dell’Inter. Il giocatore, in una sola stagione, ha dimostrato di essere un giocatore di livello super con una presenza fondamentale anche in zona rete, e dopo aver perso la guida di Antonio Conte va via un pezzo importante della squadra campione d’Italia. Per questo motivo i tifosi interisti vogliono che a sostituirlo sia un giocatore che non non faccia rimpiangere troppo.

“Arriviamo da un esterno da 10 gol all’anno e Bellerin è uno che non segna nemmeno con le mani. Però sempre meglio di Zappacosta” dice un tifoso. Il giocatore sembra dividere i pareri dei tifosi: “Hakimi dobbiamo digerirlo ancora ma Ballerini sarebbe un grande colpo”. Mentre Frankie ha dei dubbi sulla tenuta fisica: “Per me sarebbe meglio Lazzari. Bellerin fino a 2 anni fa era un buonissimo giocatore che ha giocato anche da centrale. Ma ormai è calato da un bel po’”.

Ma c’è chi non crede alla fattibilità della trattativa: “L’Arsenal nel ruolo ha Bellerin, Chambers e Cedric Soares. Non vedo perché dovrebbe darci il migliore dei tre gratis, non stiamo parlando di un esubero”. Anche Fede la vede allo stesso modo: “Non vedo come l’Inter possa spendere anche un solo euro vista la situazione. Peraltro da quella parte c’è Darmian che non sarà un top ma non è nemmeno una pippa. E’ un onesto difensore”.

