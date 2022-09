Inter, Skriniar resta in dubbio: le idee sui sostituti

27-09-2022 19:37

Il futuro di Milan Skriniar è sempre in bilico. Il contratto del difensore slovacco con l’Inter scadrà a fine stagione e passi avanti sul rinnovo non ne sono stati fatti. Tanto che il giocatore potrebbe lasciare già a gennaio, in direzione Paris Saint-Germain. I nerazzurri stanno così studiando i nomi dei possibili sostituti.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la prima idea sarebbe quella di Trevor Chalobah, difensore del Chelsea già trattato in estate. Il giocatore ha poco spazio nei Blues e potrebbe anche arrivare in prestito. L’alternativa è Çağlar Söyüncü, turco del Leicester, club con cui è in rotta e il contratto terminerà a fine stagione.