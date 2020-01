Inter, Solskjaer frena Ashley Young

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer vuole bloccare la partenza di Ashley Young a gennaio: "Ashley Young è un nostro giocatore e il nostro capitano. Le voci di mercato vanno gestite e se ci sarà bisogno, io e lui parleremo. Non abbiamo tanti giocatori pronti e in forma e abbiamo bisogno di quelli che lo sono".

L'allenatore norvegese lo reputa importante per la squadra: "Ashley si è dimostrato un ottimo capitano in questa stagione. È stato molto professionale e concentrato, per cui non penso che si farà condizionare dalle speculazioni. Più chance che vada via adesso oppure a giugno? Ashley ha fatto benissimo per questo club, vediamo quale sarà la situazione a febbraio".

SPORTAL.IT | 10-01-2020 13:22