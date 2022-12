Inter, successo in amichevole sul Salisburgo

07-12-2022 20:25

Seconda vittoria in due partite nel ritiro maltese per l’Inter di Simone Inzaghi, che dopo il 6-1 sul Gzira United è riuscita a superare anche il Salisburgo con il punteggio di 4-0. Partita positiva in campo per i nerazzurri, che hanno segnato due gol per tempo. dopo diverse occasioni già nei primi minuti il vantaggio è arrivato al 20′ grazie a Mkhitaryan, servito bene da Dimarco.

Da lì l’Inter ha giocato sul velluto e al 42′ c’è stato il raddoppio di Acerbi di testa. Nella ripresa i nerazzurri hanno mantenuto lo stesso ritmo. Al 72′ il tris con autorete di Bernardo su tiro di Mkhitaryan. Quindi, al 91′ il poker servito da Carboni. Ora per la squadra di Inzaghi ci sarà il ritorno a Milano e il prossimo test sarà il 17 dicembre con il Real Betis, dove torneranno Lukaku e Onana.