Inter, tifosi increduli: È lui il sostituto di Hakimi?

Da un crac del calcio mondiale a un onesto giocatore, titolare in squadre di medio-bassa classifica oppure riserva indiscussa in formazioni di prima fascia. Sembra essere questa la prospettiva, non certo esaltante, per i tifosi dell’Inter. Già, perché per prendere il posto di Hakimi uno dei maggiori indiziati è un esterno in uscita dal Chelsea, uno di quei nomi che non stuzzicano – almeno al primo impatto – l’appetito dei supporter: Davide Zappacosta.

Inter su Zappacosta: gli aggiornamenti

A dare aggiornamenti sulla trattativa col Chelsea è il giornalista Nicolò Schira con due post su Twitter. Le discussioni col club londinese, che in primo tempo sembravano riguardare Emerson Palmieri, sono in realtà incentrate essenzialmente sul terzino che nell’ultima stagione ha militato nel Genoa. Ecco il primo Tweet: “L’Inter sta lavorando per un nuovo terzino (Achraf Hakimi è destinato a partire). Davide Zappacosta (che lascerà il Chelsea a titolo definitivo) è ancora un obiettivo. I nerazzurri guardano anche a Denzel Dumfries del Psv Eindhoven“. Ed ecco il secondo: “Ultime 24 ore milanesi per Davide Zappacosta con la famiglia: la voglia di tornare in Serie A nel terzino di Sora è forte. Il Chelsea l’ha messo in uscita (scadenza nel 2022) e l’Inter ci sta pensando. Sullo sfondo anche l’Atalanta“.

Inter, arriva Zappacosta? Tifosi preoccupati

“E l‘Inter ci sta pensando: poi non devo bestemmiare”, è uno dei commenti ai Tweet del super esperto di mercato. “Mamma mia ma l’Inter farebbe un passo indietro clamoroso sulla fascia destra”, un’altra reazione incredula. “Ma sì certo Zappacosta per Hakimi, io approvo subito”, ironizza un supporter nerazzurro. “Se ci sono possibilità ci proverei con Dumfries tutta la vita. Veder partire Hakimi e veder arrivare Zappacosta al suo posto mi sembra un incubo da tragicommedia calcistica”, è un altro colorito commento. “Hakimi parte solo se lo decide Marotta… e Marotta per meno di 80-90 milioni non lo vende”, la speranza di un tifoso.

SPORTEVAI | 19-06-2021 09:40