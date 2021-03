Inter, ufficiale il nuovo logo: inizia una nuova era

Fine di un’epoca per l’Inter, con buona pace dei tifosi più nostalgici e attaccati alle tradizioni. Oggi, ufficialmente, la squadra nerazzurra presenta il nuovo logo, nettamente differente rispetto a quello precedente, come potete ben vedere.​ “Il nuovo logo si presenta come una rivisitazione moderna dello storico simbolo del Club, in una veste più leggera e minimale, in continuità con la versione originaria ma più adatto ad integrarsi nell’era dell’intrattenimento. Il focus è sulle lettere I e M, mantenute nella disposizione ideata da Muggiani e coronate dal classico doppio cerchio come da tradizione nerazzurra. Le lettere F e C rimangono invece nel nome e nell’identità del Club: FC Internazionale Milano. La grafica del logo viene così alleggerita e, concettualmente, vengono ampliati gli ambiti in cui l’Inter potrà svilupparsi: Football Club ma non solo. I colori rimangono quelli scelti nella notte del 9 marzo 1908, resi più vibranti e accesi”.

Questo il comunicato dell’Inter che spiega le ragioni e l’obiettivo del nuovo stemma interista. Risaltano, sopra ogni cosa, la lettera “I” e la lettera “M”. “Il logo attuale verrà utilizzato sulle maglie fino al termine del campionato, per poi essere sostituito dalle nuove linee con l’avvento della nuova stagione sportiva”.

L’Inter si prepara a cambiare, a mutare la propria pelle. Il primo passo, e che passo, è stato fatto con il nuovo logo. Sui social sono contrastanti le opinioni dei tifosi, tra chi rimpiange il vecchio logo e chi invece ha accolto bene questo nuovo stemma.

OMNISPORT | 30-03-2021 10:36