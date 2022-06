Inter, ufficiale il ritorno di Lukaku

29-06-2022 20:50

L’ufficialità è arrivata: Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter, per la seconda volta in carriera. Il presidente nerazzurro Steven Zhang ha ufficializzato il ritorno del belga con un video dalla terrazza della sede nerazzurra.

Queste le battute che Zhang e Lukaku si sono scambiati: “Ciao a tutti, sono sulla terrazza dell’Inter HQ e guardate chi ho qua”. “Sono tornato, ragazzi”. “Big Rom è tornato, sei contento?”. “Sono molto contento, grazie per la fiducia. Ti ricordi tre anni fa? Qui sopra? Da non crederci”. “Sembra davvero ieri. Segnerai tanti gol a San Siro vero?”. “Sono qui per questo, io mantengo le promesse, lo sai no?”. “Grazie per essere tornato”, conclude Zhang. “Grazie per avermi voluto, forza Inter”, le ultime parole del belga.