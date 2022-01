Inter, ufficiale l'emissione del nuovo bond

24-01-2022 13:42

L’Inter ha definito i dettagli con le banche per l’emissione di un nuovo bond utile a rifinanziare i due precedenti. E’ emesso grazie ad accordi con Goldman Sachs e Rothschild. Ha scadenza nel 2027, ammonta a 415 milioni, dieci in meno rispetto a quelli inizialmente ipotizzati, e “servirà per riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese”, come comunica lo stesso club nerazzurro.

OMNISPORT