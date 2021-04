Inter-Verona: Cosa dice il regolamento su gol annullato a Faraoni

Grosse polemiche ha determinato la decisione di Abisso di annullare la rete del Verona a San Siro con l’Inter ma come ha arbitrato Abisso? Prova a spiegarlo sul suo canale youtube Luca Marelli. L’ex arbitro comasco analizza la partita del Meazza ai raggi X e si sofferma soprattutto sull’episodio chiave, asserendo che a suo avviso il fischietto siciliano è andato tutto sommato benino nel match del Meazza.

Marelli ritiene giusto l’annullamento del gol

Marelli dice che si sono scatenate le solite polemiche su di lui ma, “io sono stato contento che sia tornato ad arbitrare l’Inter dopo 26 mesi, un’assurdità. Peccato per l’episodio del gol annullato a Faraoni, che avrebbe creato polemiche qualsiasi decisione fosse stata presa. Il contatto tra Faraoni e Handanovic c’è, guardate il braccio sinistro del portiere, prima non ha la palla e il contatto non c’è ancora, poi subito dopo il contatto c’è”.

Marelli spiega perchè il Var non è intervenuto

“Ma vediamo il regolamento, non c’è possesso di palla da parte di Handanovic e smentisco anche che nell’area di porta il portiere non possa essere toccato ma è una sciocchezza, il regolamento lo dice. Il portiere può essere caricato come qualsiasi giocatore di movimento. Annullare la rete per me però non è sbagliato, Faraoni ha impedito ad Handanovic di prendere il pallone: è un errore di Handanovic? Forse sì ma non sono un portiere. Certo, è legittimo pensare che Faraoni non abbia commesso infrazione, perchè il contatto è leggero ma c’è questo concetto della presa del portiere di cui bisogna tener conto. Il Var non è intervenuto perché era un’interpretazione di Abisso e non un chiaro ed evidente errore. Posso assicurarvi che Abisso però non ha visto niente ed è andato a sensazione ed in questi casi ci vuole anche un po’ di fortuna. Capisco che ci sia chi ritiene il gol da annullare ma per me è stato giusto anche se non ho la risposta definitiva a questo quesito, mi auguro che il settore tecnico intervenga per chiarire questo aspetto”

SPORTEVAI | 26-04-2021 09:26