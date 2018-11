Inter, Wanda Nara: la signora Icardi contro Ronaldo

Non le manda certo a dire Wanda Nara quando c’è da parlare dell’Inter e soprattutto del compagno Mauro Icardi. La modella e showgirl argentina durante l’ultima puntata di Tiki Taka ha messo il bomber nerazzurro a confronto di Cristiano Ronaldo: “Mauro ha fatto gli stessi gol di Cr7 accettando per ben tre volte la panchina senza fiatare…”

LA SIGNORA ICARDI CONTRO CR7 – La stoccata arriva subito o quasi, parlando dell’Inter, della sua Inter, in cui lei, Wanda Nara, ha sempre creduto sin dalle prima puntate di Tiki Taka indicandola come vera anti Juve anche dopo la falsa partenza con i ko con Sassuolo e Parma. Quando si arriva a parlare del compagno ecco che la signora Icardi chiama in causa Cr7: “Mauro ha fatto gli stessi gol (6 ndr) di Cristiano Ronaldo e questo nonostante abbia saltato tre partite in campionato. Chissà se Cristiano avrebbe accettato di starsene seduto in panchina come successo a Maurito sabato col Genoa in una gara dove sai di poter fare tanti gol…”

ICARDI AMICO DI MESSI – Alla vigilia di Inter-Barcellona, Wanda Nara ha anche parlato del rapporto di amicizia che c’è tra Maurito e Lionel Messi: “Al Barcellona Mauro è cresciuto, ha bellissimi ricordi di quei primi anni nelle giovanili proprio con Messi. Tra loro c’è un’amicizia bella. Quando siamo stati a Barcellona siamo andati a trovare tanti amici”.

WANDA PIACEVOLE SORPRESA – Spigliata, a suo agio, molto dentro la trasmissione. Anche più di chi l’ha preceduta, vedi Melissa Satta. Wanda Nara, oltre alla bellezza indiscutibile mette in campo da padrona di casa a Controcampo la sua conoscenza di calcio, prima moglie di Maxi Lopez e ora compagna di Mauro Icardi di cui è anche manager. Non si tira indietro nel dire la sua, quasi sempre difendendo i suoi colori, quelli dell’Inter tessendo le lodi del compagno e ancor di più pronta a pungere, come in questo caso Cristiano Ronaldo, ma anche lo stesso Mughini o Cruciani.

SPORTEVAI | 06-11-2018 10:11