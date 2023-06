Inter, Zhang fissa il prezzo per la vendita

Secondo il New York Times, il figlio del capo di Suning vuole 1,2 miliardi di euro per il club

08-06-2023 22:28

L’Inter si appresta ad affrontare il Manchester City nella finale di Champions League in programma sabato sera, ma fuori dal campo tutto potrebbe cambiare per i nerazzurri.

Il New York Times riporta come diversi fondi d’investimento, statunitensi e non solo, abbiano chiesto informazioni a Suning e a Steven Zhang sul possibile acquisto della società nerazzurra. Al momento il presidente dei nerazzurri ha spaventato tutti, perché ha richiesto la cifra di 1,2 miliardi di euro per la cessione del club.