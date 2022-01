Intermarché-Wanty-Gobert, Kristoff con tre obiettivi in testa

07-01-2022 15:03

È un Alexander Kristoff in cerca di riscatto quello che ha annunciato i suoi obiettivi per la prossima stagione.

Il corridore scandinavo, due soli successi nel 2021, cercherà di riproporsi ad alti livelli in un’annata che lo vedrà difendere i colori dell’Intermarché-Wanty-Gobert.

“La cosa più importante sarà tornare a vincere. Lo scorso anno ho avuto l’influenza durante le classiche e questo mi ha rovinato lo stato di forma da quel momento. Ma in autunno mi sono sentito meglio” ha raccontato il norvegese a TV2NO.

“Sento di essermi allenato bene sinora e non ho avuto problemi durante l’inverno quindi mi sento in linea con il programma. Lo scorso anno le cose non sono andate abbastanza bene, ma sono molto motivato e voglio continuare per ancora qualche anno”.

Kristoff in particolare proverà a dar seguito alle sue bellicose intenzioni specialmente nelle classiche di primavera e al Tour de France, principali obiettivi di una stagione che poi lo vedrà andare a caccia del bottino pieno anche ai Mondiali di Wollongong in Australia.

OMNISPORT