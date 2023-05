Il danese: "Mi piace affrontare i top players, mi mettono alla prova. Inoltre è proprio in quei momenti che è il caso di tirare fuori tutto il potenziale a disposizione".

20-05-2023 18:32

Queste le parole di Rune dopo la conquista della finale agli Internazionali d’Italia: “A un certo punto, mi sono detto che mi dovevo divertire, lasciare andare il braccio e sperare. Casper stava giocando molto bene e per me era davvero difficile restare in partita anche pensando al record negativo che avevo contro di lui (0-4, ndr). Dunque mi sono detto che avrei dovuto cambiare qualcosa, essere più aggressivo. Mi sono detto di provare a rilassarmi e godermi quella che sarebbe potuta essere la mia ultima partita a Roma quest’anno”.

Ora testa alla finale: “Contro un gran giocatore, chiunque sia. Medvedev sta dimostrando di poter giocare bene anche sulla terra, Stefanos sul rosso si è sempre espresso alla grande. Sarà divertente, io proverò a fare del mio meglio. Più si alza il livello, più mi diverto. Mi piace affrontare i top players, mi mettono alla prova. Inoltre è proprio in quei momenti che è il caso di tirare fuori tutto il potenziale a disposizione, se li si vuole battere”.