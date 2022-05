Internazionali d'Italia, Djokovic: "Alcaraz sarà tra i favoriti al Roland Garros"

09-05-2022 18:49

Il tennista numero uno della classifica mondiale ATP Novak Djokovic farà il suo esordio agli Internazionali di Roma scontrandosi con il russo Aslan Karatsev al secondo turno. Il Djoker viene dalla sconfitta in semifinale a Madrid contro il poi vincitore del torneo Carlos Alcaraz, una partita leggendaria che ha segnato la piena maturità dello spagnolo.

Nella conferenza stampa di presentazione, Nole ha sostenuto la decisione di Alcaraz di saltare Roma, dato che lo considera uno dei favoriti per la vittoria del Roland Garros che avrò luogo a fine maggio:

“Alcaraz è spaziale ed è il miglior tennista al mondo per quanto mostrato nel corso di questa stagione. Come è stato in grado di gestire le varie fasi del nostro match e l’intero tornao…Veramente impressionante, come il suo gioco. Si tratat di un giocatore super completo, capace di giocare sia in attacco che in difesa, è meraviglioso per il tennis che esista un giocatore con queste peculiarità. Penso abbia fatto bene a prendersi una pausa in vista di Parigi perché sarà tra i favoriti”.

Una parola il serbo la dedica anche a parlare delle sue attuali condizioni fisiche, dopo una prima parte di stagione praticamente fermo a causa delle norme vigenti nel mondo per le vaccinazioni contro il Covid-19:

“Ogni giorno che passa sono più forte e mi sento prossimo al 100%. La partita contro Carlos mi ha dato risposte soddisfacenti anche per il modo nel quale il mio fisico ha retto. Sono nella corretta direzione, mi auguro di essere a un grande livello qui a Roma prima di volare al Roland Garros”.

