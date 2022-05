Internazionali d'Italia donne: altra rimonta di Jabeur che sfida Swiatek in finale

14-05-2022 19:57

Seconda finale consecutiva in un WTA 1000 sulla terra battuta per Ons Jabeur. La tunisina, dopo aver vinto Madrid, raggiunge l’atto decisivo anche agli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma piegando nella seconda semifinale col punteggio di 6-4 1-6 7-5 la russa Daria Kasatkina.

Una Jabeur che ha molte pause nel suo gioco ma che nei momenti decisivi sta rispondendo sempre presente, come nel primo set di oggi, quando è stata sotto 1-3 ma poi ha rimontato una Kasatkina non esente da colpe, e poi nel terzo set, quando dal 4-2 si è fatta scavalcare sul 4-5 e Kasatkina ha avuto anche un match point col servizio a disposizione, ma Ons l’ha annullato e ha finito per portarsi a casa l’incontro.

Ora la nordafricana, che è già sicura di salire al numero 6, suo miglior ranking di sempre, e che è anche largamente seconda nella classifica Race, affronterà un ostacolo durissimo rappresentato dalla polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e reduce da 27 vittorie consecutive. I tre precedenti però sono favorevoli alla tunisina, che ne ha vinti due entrambi l’anno scorso, ma la Swiatek di quest’anno ha fatto un salto di qualità pazzesco.

