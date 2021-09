Inzaghi dopo il pari con lo Shakhtar: "Dovevamo fare gol"

Prosegue l’andamento zoppicante in Champions League da parte dell’Inter, che contro lo Shakhtar Donetsk non va oltre lo 0-0. A fine partita, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di ‘Sky’ il pari in terra ucraina.

Le prime parole del mister interista sono servite per dare un’analisi generale alla seconda partita stagionale in Champions dell’Inter chiusa senza i tre punti.

“Penso che abbiamo affrontato una squadra in salute, che gioca bene e che ha avuto tanto palleggio. In alcuni momenti ha fatto molto bene tecnicamente, mentre noi non abbiamo sfruttato bene le occasioni. Ne abbiamo avute 5 in una serata non brillantissima e potevamo vincere”.

Nella gara di questa sera non hanno brillato particolarmente le due punte Dzeko e Lautaro Martinez, ma Inzaghi non è esattamente di questo avviso.

“Hanno fatto una grande gara, si sono sacrificati. Poi ho messo Correa e Sanchez che cominciano a stare bene. Sapevamo che fosse una trasferta insidiosa: per una volta non abbiamo fatto goal, ma siamo stati anche bravi a non subirlo”.

Una chiusura sul proseguo del cammino in Champions.

“Chiaramente sarà importante la partita di ritorno con loro, una squadra di valore e che crea problemi non solo a noi. Per quanto creato dovevamo fare un goal, ma una abbiamo preso traversa e trovato un gran portiere. Noi abbiamo il doppio confronto con lo Sheriff, loro con il Real Madrid. Poi ci rivedremo a fine novembre a San Siro”.

Un Inzaghi dunque mediamente soddisfatto della sua squadra, che ha mostrato comunque grande solidità e che ha tutto il tempo per conquistarsi il passaggio del turno.

OMNISPORT | 28-09-2021 21:34