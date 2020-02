Irlanda, Shamrock Rovers nella bufera

Acque agitate in Irlanda. La federazione calcistica dell’isola ha consentito allo Shamrock Rovers di schierare, a partire dalla prossima stagione, la squadra B in seconda divisione.

Gli altri club cadetti non ci stanno e minacciano boicottaggi: il timore è che, in occasione di gare importanti, lo Shamrock Rovers II possa mandare in campo elementi nel giro della prima squadra. "Siamo unanimi nell'affermare che un'operazione del genere non porterebbe alcun tipo di beneficio al nostro movimento" hanno fatto sapere, attraverso un comunicato congiunto, le nove società della seconda divisione.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 14:46