Isola: il cerchio si stringe attorno a Isolde Kostner,brutta lite

La fame ha indotto a esprimere il peggio di sé, tra i naufraghi dell’Isola edizione 2021. Lo abbiamo già visto, eppure la sorpresa e una serie di conseguenti perplessità continuano ad affiorare, tra una lite e un bacio e una prova leader. Ilary Blasi è la dea di questa edizione, Rosolino regge nonostante la deriva spesso incontrollabile che sta assumendo l’insieme delle dinamiche tra i protagonisti. E anche una sportiva come Isolde Kostner cede alle lusinghe della privazione per mettersi al centro di un litigio.

La lite tra Isolde Kostner e Andrea Cerioli

Con Andrea Cerioli, in fondo, è andata così: il tono melodrammatico è da ricondurre alla fame, alla necessità di garantirsi un minimo di sussistenza e di tutelarsi. Cerioli ha sorpreso l’ex sciatrice a mettersi via un tesoretto.

A causa di una divisione delle squadre, la naufraga ha dovuto abbandonare il gruppo in cui si trovava anche Andrea Cerioli ma prima deciso di aggiudicarsi i cactus che, nel panorama di privazioni dell’Honduras, hanno un loro senso. “Posso dirti cosa penso veramente? Se vuoi prenderti quei cactus, prenditeli”, l’ha accusata Andrea. La replica della Kostner è stata: “Io sono arrivata lì senza riso, senza cactus, me li sarei portati tutti”.

Isolde Kostner sempre più fuori controllo e isolata

Qui, il gesto davvero discutibile di Isolde: la naufraga ha deciso di restituirgli due cactus ma lo ha fatto lanciandoli verso Andrea.

“Non mi tirare le cose come i cani, perché non sono un cane“. Insomma, una scena davvero evitabilissima tra i due. “Mi ha dato fastidio che come prima cosa hai pensato alla legna e ai cactus. Sono sensibile per alcune cose. Comunque prenditeli, è anche giusto, vi siete fatti un mazzo tanto tu e Roberto”, ha detto lui. Le scuse sono arrivate, ma quasi costrette.

Le critiche degli altri naufraghi

E attorno alla ex campionessa di sci non c’è che un clima di ostile tolleranza, causato da alcune frasi e atteggiamenti reputati tutt’altro che sportivi da parte di Isolde. Anzi, la più critica nei suoi riguardi è Angela Melillo, forse più lucida di Valentina Persia, che non ha nascosto la sua delusione davanti a certi comportamenti assunti dalla Kostner che, a questo punto, è a sua volta al centro delle critiche.

30-04-2021