Massimiliano Rosolino è la vera rivelazione di questa Isola 2021

Guascone quanto basta, polemico all’ennesima potenza e dotato di una simpatia umana epidermica e ormai proverbiale per chi lo ha seguito in questi anni televisivi: Massimiliano Rosolino regge la telecamera come e meglio dei partecipanti a questa edizione dell’Isola 2021 nella versione Ilary Blasi. Un gradito ritorno, quello di Ilary, che si getta alle spalle insuccessi professionali.

Ilary Blasi: il debutto all’Isola dei Famosi

E che non dimentica, sebbene filtrato dal suo linguaggio allegro e vivace, di trasmettere messaggi di grande rilevanza nel pieno di questa ondata pandemica, che ha così profondamente segnato anche la sua famiglia: suo marito Francesco Totti ha avuto una polmonite bilaterale interstiziale dovuta al Covid molto violenta, come ha raccontato egli stesso a Sette, e suo suocero Lorenzo, detto lo sceriffo, ha perso la vita dopo settimane di lotta allo Spallanzani, dove era ricoverato nell’ottobre scorso.

Ilary impone il suo stile, si misura con gli opinionisti e i personaggi che animeranno questa edizione dell’adventure game con il supporto a distanza di Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto e intrattenitore nato, e il compagno di viaggio in Pechino Express, Marco Maddaloni.

Per chi non avesse conosciuto Rosolino ai tempi di Ballando con le stelle e non lo seguisse sui social, la sua disinvolta e leggera irriverenza saranno una sorpresa. Disinvoltura e una certa padronanza del mezzo, del tutto naturale, non gli mancano e una furbizia televisiva abbinata alla scaltrezza lo tramuteranno in un personaggio di maggiore impatto – è certo – rispetto a personaggi grigi, opachi già in questo debutto.

La carriera nel nuoto di Massimiliano Rosolino: il campione olimpico

Dei suoi successi sportivi ne sono a conoscenza molti: Rosolino è stato uno dei campioni di nuoto migliori nella sua specialità i 200 stile libero ed è innamorato del nuoto da sempre, da quando è tornato a vivere nella città di papà Salvatore, Napoli. Il campione italoaustraliano, nato l’11 luglio 1978, è stato oro olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti; inoltre tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia in queste importanti manifestazioni internazionali: Giochi olimpici, campionati mondiali ed europei.

Insomma, sul suo talento in uno sport difficile, dispendioso e solitario come il nuoto non c’è da avanzare obiezioni. Così al pari del suo talento televisivo.

Rosolino e la sua seconda vita in televisione

La sua spigliatezza lo ha condotto a scelte quasi ovvie: ha preso parte a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, nel 2006 e lì ha avuto modo di conoscere la sua maestra di ballo e poi compagna Natalia Titova, con la quale ha avuto due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Il loro è un rapporto felice e intenso, che non è sfociato nel matrimonio per una certa ritrosia, a quanto affermato da entrambi in circostanze diverse.

Dopo Ballando, in cui ha esibito anche la sua indubbia vena polemica, Rosolino ha partecipato a Pechino Express, vinto in coppia con Marco Maddaloni nel 2013. Sono seguite, poi, esperienze come Ninja Warrior Italia, Piccoli Giganti, La grande corsa, Un dolce da maestro e infine l‘Isola dei Famosi.

Televisione e social: Rosolino non trascura nulla

In questa edizione del reality, Massimiliano ricopre il ruolo di inviato e in questo debutto ha già dato modo di aver chiari i binari su cui viaggiare per amplificare gli effetti sulla sua carriera televisiva, legati a quetsa occasione. La sua foto, che lo mostra in forma fisica perfetta da nuotatore ancora potente, su Instagram sta spopolando. Un segnale che oltre al pubblico televisivo anche quello social non va assolutamente trascurato, anzi…

