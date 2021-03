Isola 2021, due nuove naufraghe: il ritorno di Isolde Kostner

La malinconia che attanaglia questa edizione dell’Isola pare irreversibile e inevitabile: numerosi personaggi che intrecciano la loro vita con quella dei colleghi naufraghi arrivano da un passato aureo, dorato. Hanno conosciuto una notorietà straripante, la popolarità, quella vera, degli abbracci (allora) e degli autografi, quando l’esibizione dei selfie non era contemplata.

La convivenza con i figli di un’epoca diversa, la stagione dei talent e della tv contemporanea potrebbe rivelarsi una amalgama potente per gli autori. E per introdurre esperimenti narrativi in questo format ventennale che rimane dotato di un pubblico. Ilary Blasi è la conduttrice di questa nuova versione, accompagnata dall’inviato (inedito e accattivante) Massimiliano Rosolino e da un trio di opinionisti che ben rispecchia questa trasversalità.

Le nuove naufraghe dell’Isola 2021: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti

Così anche le new entries, la ex campionessa di sci Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, espressione del mondo della moda, riflettono questo intento e la miscela degli autori. Rese note le loro identità, dopo l’indiscrezione che avrebbe indicato nella pattinatrice Carolina Kostner una delle nuove naufraghe, ecco che presto le vedremo in azione.

Com’è noto, l’avvio non è stato semplice: Roberto Ciufoli si è infortunato e così anche Paul Gascoigne, il quale ha dovuto momentaneamente abbandonare l’Isola per curarsi dopo una lussazione alla spalla e valuterà se rientrare o meno giovedì.

Sul suo ritiro le indiscrezioni si sono susseguite, sia in Italia sia in Gran Bretagna: dalle parole di Ilary, che si è lasciata andare a una battuta su Gazza e Totti, sembrerebbe possibile il rientro di Paul già giovedì.

Che cosa fa oggi la campionessa di sci Isolde Kostner

Torniamo all’ingresso di Isolde Kostner. Per quanti seguono lo sci, il suo nome non è affatto nuovo, meno abbinato alla televisione e ancora meno a un reality come l’Isola. Isolde, infatti, a seguito del ritiro dall’attività agonistica, non ha mai manifestato interesse per lo showbiz e la televisione se si fa eccezione per la partecipazione a Notti sul ghiaccio.

Nel 2007 partecipò come concorrente alla seconda edizione del programma televisivo di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, chiudendo al terzo posto. Insieme al marito Werner Perathoner, suo ex maestro di sci, ora gestisce l’esclusivo residence a 3 stelle superior Garni Residence Soraiser a Selva di Val Gardena. E forse proprio questo momento così complicato, a causa della pandemia, ha spinto Isolde a rivedere la sua discrezione e la dedizione all’attività di famiglia.

VIRGILIO SPORT | 31-03-2021 15:27