Isola, il ritiro di Paul Gascoigne muta lo scenario: il piano B

La vigilia del serale dell’Isola è stata segnata da un interrogativo legittimo e più che ovvio, considerate le condizioni di salute di Paul Gascoigne: Gazza sembrava pronto a lasciare il reality. La notizia anticipata da TvBlog e Fanpage, con un approfondimento in Gran Bretagna molto articolato sul tema effettuato da The Sun attribuiva la decisione alle conseguenze delle prove fisiche: Gascoigne si sarebbe lussato la spalla. Il pubblico avrebbe potuto perdere un riferimento importante, una delle poche, vere star di questa edizione condotta da Ilary Blasi.

Gascoigne in collegamento dall’Honduras: il piano B

Nel collegamento dall’Honduras, Gazza si è mostrato ottimista ma non ha celato il dolore e le difficoltà legate alla spalla.

“Paul tu vuoi rientrare? Tutta Italia ti aspetta”, ha detto Ilary in diretta. “Dai Paul, rientrerai”, ha chiosato la Blasi dopo l’incertezza di Gazza nella risposta. Una sicurezza che lascia trapelare il raggiungimento di una sorta di accordo, di piano B.

La produzione, stando alla ricostruzione di Fanpage, avrebbe dunque maturato l’ipotesi di una sorta di rientro con monitoraggio in accordo con i medici per ragionare su un possibile rientro ‘con limitazioni’.

Il ritorno sull’Isola di Gascoigne dopo l’infortunio

Il ritorno di Gascoigne è divenuto un evento, una notizia nella notizia che potrebbe essere programmato a brevissimo giro, magari già in settimana compatibilmente con le condizioni mediche del concorrente: l’ex calciatore della Lazio, infatti, in via ufficiale, vorrebbe tornare a competere nel reality ma secondo The Sun, quotidiano inglese la vicenda lo vedrebbe anche condizionato dalla “risoluzione di questioni assicurative”.

Tutto per evitare l’addio anticipato di gazza che, comunque, necessiterebbe di ulteriori rassicurazioni e controlli di natura medica per proseguire sull’Isola la sua personale sfida alla vita e allo spirito avventuriero dello show. In simili situazioni, con sullo sfondo anche l’ipotesi di trattamenti farmacologici per quanto avvenuto, sembrerebbe inevitabile un diverso trattamento per Gascoigne se come sembra anche la produzione non avrebbe intenzione di lasciare tornare in GB l’ex campione.

