Israel-PremierTech, Froome: “Dovrò iniziare la stagione un po’ più tardi”

14-01-2022 09:01

Chris Froome parla dal ritiro della sua squadra dove sta preparando la prossima stagione in cui vuole dimostrare di essere ancora al top ed issarsi protagonista. Rispetto allo scorso anno, le cose vanno sensibilmente meglio, anche se l’ultimo infortunio al ginocchio lo terrà ancora un pò a riposo.

L’ex team Sky ha spiegato che comunque quel problema ha inficiato la sua preparazione e lo costringerà a posticipare il suo debutto stagionale. La notizia positiva è che ora non sente più dolore e deve solo concentrarsi sul recuperare la condizione un po’ alla volta in maniera costante e progressiva.

“Verso metà dicembre ho avuto un piccolo infortunio tornando ad allenarmi, mi sono strappato il muscolo tensore della fascia lata nel tendine del e mi sono dovuto fermare un po’, ma sono felice di essere al training camp, l’anno scorso non ce l’avevo fatta ad essere qui. Sono contento di essere con i ragazzi, anche se la mia preparazione è decisamente ritardata e credo che inizierò a gareggiare magari un po’ più tardi, ma sono contento di essere qui. Non sento dolore al momento, ma devo comunque affrontarla progressivamente e iniziare con una crescita lenta in questa prima parte di stagione”.

