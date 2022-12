Italbasket: Banchero prende tempo, Pozzecco comunque soddisfatto

07-12-2022 00:00

L’incontro fra Paolo Banchero e la delegazione della Federbasket negli Stati Uniti è arrivato. Ma per il sì definitivo del ragazzo per giocare nella Nazionale italiana bisogna ancora attendere. Il rookie degli Orlando Magic ha visto così in occasione della gara contro i Milwaukee Bucks il ct azzurro Gianmarco Pozzecco, il direttore generale delle nazionali Salvatore Trainotti e Antonio Santa Maria, advisor della Fip.

Al meeting, in cui erano presenti anche gli agenti dello stesso Banchero e suo padre Mario, sono stati presentati i programmi della Nazionale azzurra pure in ottica estate 2023, quando ci saranno i Mondiali in Indonesia, Giappone e Filippine. Come recita il comunicato della Federbasket, Banchero “ha manifestato ancora una volta apertura al progetto azzurro, riservandosi di dare conferma durante la stagione sportiva”.

Banchero si è dichiarato dunque disponibile, ma la risposta tanto sperata dalla delegazione della Nazionale non è ancora arrivata. Soddisfatto il commissario tecnico Pozzecco: “Sono contento dei colloqui avuti in questi giorni e per l’ottimo approccio che abbiamo costruito. Paolo è un ragazzo d’oro”.

Nell’ultima partita giocata da Orlando, persa 109-102 contro Milwaukee di Giannis Antetokounmpo, Banchero è stato grande protagonista con 20 punti, 12 rimbalzi e 7 assist. I Magic restano però la peggior squadra in Nba con appena cinque vittorie in 25 partite giocate.