Italbasket: i 12 di Pozzecco per la Georgia e per gli Europei

26-08-2022 18:51

Il ct dell’Italbasket maschile Gianmarco Pozzecco ha scelto i 12 giocatori che saranno a disposizione domani contro la Georgia, per la partita di qualificazione ai Mondiali 2023, ma soprattutto che difenderanno i colori azzurri agli Europei di Berlino, in programma dall’1 al 18 settembre. L’ultimo taglio è stato Amedeo Tessitori.

Ecco le parole di Pozzecco al sito della federpallacanestro: “Mi dispiace tanto, perché ho avuto la fortuna di conoscere un uomo, prima che un giocatore, straordinario. Atleta di altissimo livello, che mi ha reso indeciso sulla scelta fino all’ultimo. Abbiamo deciso di portare un esterno in più, e per questo la decisione è caduta su Amedeo. E’ complicato riuscire a ottimizzare il tempo a disposizione e preparare partite delicate come quelle che ci aspettano nel prossimo futuro. Mi dispiace non vedere in campo Shengelia, anche se qualcuno può pensare che il suo infortunio possa avvantaggiarci. Io non la penso così. Si può pensare che le vittoria siano gratificanti solo se arrivano contro formazioni come Francia o Serbia e invece bisogna dare valore a vittorie come quelle contro l’Ucraina perché i ragazzi stanno sostenendo sacrifici quotidiani e meritavano di togliersi questa soddisfazione. In generale abbiamo bisogno che si crei ancora maggiore entusiasmo attorno a questa Nazionale e mi auguro che la partita di domani e soprattutto l’Europeo che inizieremo in casa possano unire tutti, nessuno escluso, nel supportare questa squadra e questi ragazzi”.

Ecco i 12 scelti da Pozzecco.

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics, NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz, NBA)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)