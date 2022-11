Italbasket, Moretti prende il posto di Flaccadori

08-11-2022 08:58

È iniziata a settimana che porterà la Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco alle gare della seconda finestra della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Gli Azzurri affronteranno la Spagna venerdì 11 novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle ore 21.00 e la Georgia a Tbilisi il 14 novembre alle ore 16.00 italiane.

In seguito ad un infortunio rimediato nel match di campionato contro Verona, Diego Flaccadori è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra. Al suo posto, il CT ha convocato Davide Moretti. Da oggi sono dunque 12 i giocatori a disposizione dello staff tecnico Azzurro. Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola raggiungeranno la squadra il 10 novembre, il giorno seguente il derby di Euroleague tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Dopo le tre vittorie consecutive della scorsa estate (contro Paesi Bassi e Ucraina in trasferta e Georgia in casa), l’Italia è in testa alla classifica del Gruppo L in compagnia della Spagna e vede il Mondiale sempre più vicina. Per qualificarsi matematicamente già in questa tornata, gli Azzurri dovranno battere i Campioni del Mondo e d’Europa e la Georgia. In caso contrario occorrerà attendere le ultime due gare dell’ultima finestra (23 febbraio in casa contro l’Ucraina e 26 febbraio in trasferta in Spagna). Al Mondiale 2023 (Giappone, Indonesia e Filippine) si qualificano le prime tre squadre classificate.

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Dolomiti Energia Trentino)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Germani Brescia)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)