Italia, Balotelli torna in azzurro dopo oltre 3 anni

22-01-2022 13:24

A oltre tre anni di distanza da Italia-Polonia del 7 settembre 2018, Mario Balotelli tornerà a vestire la maglia della Nazionale.

L’attaccante, oggi in forza all’Adana Demirspor, come riporta Sky Sport sarà infatti convocato da Mancini per lo stage azzurro che si svolgerà a Coverciano a fine gennaio.

L’appuntamento sarà cruciale per vedere Balotelli nelle gare valevoli per gli spareggi Mondiali: l’ex Monza e Brescia dovrà convincere il c.t. di meritare la maglia azzurra mostrando la giusta voglia e il giusto atteggiamento nei giorni che trascorrerà agli ordini del tecnico jesino, da sempre suo sostenitore.

Balotelli, ad oggi, ha realizzato 7 gol e 2 assist nel campionato turco, numeri che, assieme alla rete e i 2 assist in Coppa, gli hanno riaperto le porte dell’azzurro.

