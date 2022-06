Italia, Barella: "È sempre un onore indossare questa maglia"

06-06-2022 21:55

Il centrocampista della nazionale italiana Nicolò Barella ha parlato ai microfoni dei giornalisti alla vigilia della gara di Nations League contro l’Ungheria. All’esordio nella competizione, lo ricordiamo, gli Azzurri hanno pareggiato 1-1 contro la Germania Flick.

Queste le parole di Barella:

“Non ci sono solamente io, ma tanti giocatori che sono il futuro della Nazionale, tipo Locatelli, Frattesi o Esposito. Io passo la mia esperienza. Sono tra coloro ai quali il mister ha dato la possibilità di andare a casa, ma io non desidero mai farlo quando vesto la maglia della nazionale. Nations League? Non sono io a dover suggerire se queste partite siano superflue o no, in un momento della stagione dopo che si è giocato parecchio, però io sono ogni momento dell’idea che deve essere un onore indossare questa casacca. Serve riscattare la non qualificazione al Mondiale; contro la Macedonia potevamo vincere 4-0 e abbiamo perso”.