Italia-Belgio, Roberto Martinez: "Guardare gli aspetti positivi"

Il tecnico dei Diavoli Rossi Roberto Martinez analizza la sconfitta del suo Belgio contro l’Italia per 2-1. Martinez, ai microfoni di Rai Sport, guarda il bicchiere mezzo pieno e non si ritiene d’accordo con la decisione di concedere il calco di rigore per il 2-0 azzurro. Queste le sue parole:

“E’ una sconfitta, ma bisogna anche analizzare gli aspetti positivi della prestazione. Nelle due aree di rigore non siamo stati abbastanza tranquilli, ma globalmente la prestazione è stata positiva. Abbiamo reagito molto bene dopo lo svantaggio, la squadra ha mostrato coraggio e personalità. Abbiamo preso dei colpi ma fino alla fine abbiamo avuto occasioni per tornare in partita, alcuni giovani ragazzi, come Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere, hanno fatto molto bene. Poi il calcio di rigore è una decisione che non condivido, ma bisogna fare meglio nonostante queste decisioni discutibili”.

OMNISPORT | 10-10-2021 18:11