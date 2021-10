Italia, Bonucci: mea culpa dopo il rosso con la Spagna

Il capitano della nazionale azzurra Leonardo Bonucci non ha giocato una bella partita contro la Spagna, espulso poco prima dell’intervallo per un doppio giallo dopo una gomitata rifilata in salto a Sergi Busquets. Il difensore della Juventus è parso molto amareggiato per questo suo comportamento, e sui propri account social ci ha tenuto ha scrivere questo messaggio:

“Sono più arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai!”.

Anche i migliori e i più esperti a volte sbagliano e, come dice Mancini, meglio qui che in finale di un Mondiale.

OMNISPORT | 07-10-2021 11:44