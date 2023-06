Italia, De Giorgi: "Siamo un gruppo unito che continua a crescere"

L'allenatore degli azzurri: "Credo che da questo punto di vista abbiamo avuto una settimana positiva".

10-06-2023 22:48

Dopo la vittoria contro la Germania in Nations League, De Giorgi ha dichiarato: “L’obiettivo come lo scorso anno, in questa prima settimana, era quello di dare dei tempi di recupero a chi ha avuto una stagione stressante dando il tempo di prepararsi per la seconda settimana. Allo stesso tempo era importante dare un’opportunità a ragazzi più giovani ed esordienti di giocarsi una manifestazione internazionale cercando di mantenere lo spirito della squadra, la nostra filosofia, di essere un gruppo unito che punta a crescere”.

“Credo che da questo punto di vista abbiamo avuto una settimana positiva – continua De Giorgi -. All’inizio abbiamo trovato due squadre forti, abbiamo sofferto, poi la nota positiva è che non abbiamo mai indietreggiato, abbiamo sempre lavorato per migliorare le situazioni e andare avanti con fiducia e carattere. Siamo andati in crescita, come puntiamo a fare in ogni manifestazione. Ora torniamo in Italia, il gruppo che ha lavorato a Cavalese si unirà a Milano per la seconda settimana di VNL, rientreranno giocatori che si sono preparati a Cavalese e ci sarà una rotazione poi nella terza settimana”.