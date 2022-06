Italia, Di Lorenzo: "Non siamo diventati scarsi"

01-06-2022 23:36

L’esterno della Nazionale Giovanni Di Lorenzo ai microfoni della Rai ha parlato dopo il ko contro l’Argentina nella Finalissima di Wembley: “Davanti hanno giocatori forti, dispiace sempre perdere una finale ma ora rimangono altre partite da giocare al meglio. Il nuovo ciclo? Dipenderà dal mister, se vorrà cambiare qualcosa. Sono stati due anni intensi, abbiamo raggiunto cose incredibili e ora dobbiamo fare queste quattro partite al meglio per concludere la stagione”.

“Abbiamo giovani importanti, dobbiamo ripartire tutti insieme come l’ultima volta che non ci siamo qualificati al Mondiale. Io voglio esserci, ci ho messo tanto a raggiungere la maglia della Nazionale, per me è qualcosa di incredibile”.