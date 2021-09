Italia, Donnarumma: "Andiamo avanti per la nostra strada"

I canali ufficiali della nazionale italiano hanno appena pubblicato un’intervista realizzata ieri sera dal portiere Gigio Donnarumma dopo il pareggio contro la Svizzera. Ecco le parole del portierone del PSG:

“E’ un periodo così, la palla non vuole entrare ma noi siamo sereni e tranquilli, andiamo avanti per la nostra strada. Ci è mancato solo il gol, ora abbiamo una partita importante che dobbiamo assolutamente vincere per proseguire il nostro percorso e andare al Mondiale. Ringrazio per l’affetto, perché anche in hotel ci hanno dato tanto affetto e questo ci fa piacere. Volevamo omaggiarli con una vittoria, non ci siamo riusciti ma siamo sicuri che questo periodo passera velocemente”.

OMNISPORT | 06-09-2021 16:10