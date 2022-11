Italia, Fagioli: "Dispiace molto lasciare questa convocazione"

19-11-2022 20:30

È stato uno dei protagonisti delle ultime settimane della Juventus, quelle delle sei vittorie di fila in campionato, con due gol segnati contro Lecce e Inter. E mercoledì ha giocato per qualche minuto con la maglia dell’Italia in amichevole contro l’Albania, ma poi Nicolò Fagioli è stato costretto ad abbandonare il ritiro azzurro per un problema al piede.

Un infortunio che ha portato lo stesso Fagioli a sfogarsi così con un post su Instagram: “Dispiace molto lasciare questa convocazione, ma con tanta voglia di tornare a breve in campo”. Per il centrocampista azzurro è il momento di recuperare la condizione, per poi essere pronto da gennaio a riprendersi la Juventus e l’Italia.