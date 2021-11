Italia, flop clamoroso: per il Mondiale serviranno i playoff

15-11-2021 22:36

Flop Italia a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Gli azzurri di Mancini non vanno oltre lo 0-0, la Svizzera invece domina la Bulgaria vincendo 4-0 (in gol Okafor, Vargas, Itten e Freuler) e vola ai Mondiali. Italia costretta ai playoff per Qatar 2022.

Irlanda del Nord-Italia, il match

Primo tempo dominato sul piano del gioco dagli azzurri, che però tirano poco in porta e non si rendono quasi mai realmente pericolosi. L’Irlanda del Nord si chiude nella propria metà campo e non concede spazi agli avversari.

Un’occasione ghiotta per l’Italia capita a Di Lorenzo all’8′, servito con una palla perfetta da Lorenzo Insigne: il terzino prova a scavalcare Peacock-Farell ma il portiere dell’Irlanda del Nord è reattivo sul tiro cross del giocatore del Napoli. Ci prova il numero 10 da fuori con il classico tiro a giro, ma la conclusione è centrale. Si accende anche Chiesa al 33′, ma l’esterno in area non incide concludendo centralmente. L’azione più bella dell’Italia consente a Insigne di tirare indisturbato in area ma il falso nove perde l’attimo sul più bello.

Italia, la Svizzera segna e mette pressione

Il secondo tempo è decisamente più vivo già dall’inizio. Dopo 3′ Insigne ci prova da fuori area ma il tiro in diagonale esce fuori di un paio di metri. Al 5′ un brivido per l’Italia: Saville tutto solo in area tira addosso a Donnarumma, azzurri graziati ma nello stesso momento la Svizzera passa in vantaggio. I ragazzi di Mancini adesso spingono per il vantaggio, anche perché gli elvetici raddoppiano contro la Bulgaria. Berardi ci prova su punizione, tiro centrale.

Flop Italia, per il Mondiale serviranno i playoff

L’Italia reagisce con un uno-due tra Chiesa e Berardi, la conclusione a giro dello juventino esce di poco. Il terzo gol della Svizzera sa di playoff per gli azzurri, che spingono senza tregua fino alla fine. Ci prova Emerson da lontano senza successo, l’Irlanda del Nord invece prova a fare male in contropiede e sfiora la rete con un tiro potente di Dallas dal limite dell’area. Al 90′ si rischia anche la beffa: Donnarumma incerto in uscita, Bonucci salva sulla linea un gol fatto di Washington. Gli azzurri non si rendono pericolosi, si arrendono all’Irlanda del Nord e alla Svizzera. Per il Mondiale serviranno i playoff.

OMNISPORT