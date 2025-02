Italia-Galles Femminile 1-0: Bonansea sempreverde, Giugliano disegna calcio. Girelli non lascia il segno

Debutto vincente per le azzurre del ct Soncin nel gruppo 4 della Lega A di Nations League: l'asse Roma-Juve regala tre punti preziosi per partire con il piede giusto. Top e flop

Debutto vincente per l’Italia Femminile: battuto 1-0 il Galles nella giornata del gruppo 4 della Lega A di Uefa Nations League. A decidere l’incontro giocato allo U-Power Stadium di Monza è stato un gol di Barbara Bonansea al 5′.

Con un colpo di testa l’esperta giocatrice ha deciso l’incontro per la gioia del ct Soncin: un buon inizio della marcia di avvicinamento verso i prossimi europei. Serviva una vittoria ed è arrivata. La prestazione è stata tutto sommato convincente: una buona base su cui sviluppare il lavoro. Appuntamento al prossimo martedì 25 febbraio allo stadio Picco di La Spezia contro la Danimarca (ore 18:15) per continuare a valutare i progressi di Girelli e compagne.

Italia-Galles Femminile, la chiave della partita

Le geometrie di Giugliano, l’intesa del tridente targato Juve (Cantore-Girelli-Bonansea) e l’ennesimo guizzo di una sempreverde: avere Bonansaea a disposizione non è un dettaglio. Non per caso la stessa Juve le ha rinnovato il contratto la scorsa estate. La sua esperienza è una preziosa arma in più: bravissima a prendere posizione e a colpire di testa per sbloccare la partita. Con un pizzico di cinismo in più tutto il potenziale può essere ancor di più esaltato. Altra tappa di crescita nel corso targato Soncin.

Italia Femminile, top e flop

Bonansea 7: Gran inzuccata per il vantaggio dell’Italia. Gioca con l’entusiasmo di una debuttante, vederla esultare come se fosse il suo primo gol è semplicemente uno spot di passione per il gioco del calcio.

Gran inzuccata per il vantaggio dell’Italia. Gioca con l’entusiasmo di una debuttante, vederla esultare come se fosse il suo primo gol è semplicemente uno spot di passione per il gioco del calcio. Giugliano 6.5: Non si arriva a essere candidate per il Pallone d’Oro per caso. Fosforo e geometrie. Dal suo piede parte il pallone pennellato per la testa di Bonansea. Fa temere quando crolla a terra per un fallaccio di Jones: solo un pizzico di apprensione. Per abbatterla ci vuole ben altro. Sfiora il gol nel finale con una bella girata di destro.

Non si arriva a essere candidate per il Pallone d’Oro per caso. Fosforo e geometrie. Dal suo piede parte il pallone pennellato per la testa di Bonansea. Fa temere quando crolla a terra per un fallaccio di Jones: solo un pizzico di apprensione. Per abbatterla ci vuole ben altro. Sfiora il gol nel finale con una bella girata di destro. Giuliani 6: Risponde “presente” quando viene chiamata in causa.

Risponde “presente” quando viene chiamata in causa. Oliviero 6: Equilibratrice delle fasi di gioco. Soncin la richiama a gran voce per suggerirle i movimenti, consapevole della sua importanza nello scacchiere tattico.

Equilibratrice delle fasi di gioco. Soncin la richiama a gran voce per suggerirle i movimenti, consapevole della sua importanza nello scacchiere tattico. Cantore 5.5: A tratti è poco efficace. Sciupa una buona occasione nel primo tempo.

A tratti è poco efficace. Sciupa una buona occasione nel primo tempo. Girelli 5.5: Si becca un giallo. Non riesce a incidere e a lasciare il segno. E quando si parla di Girelli fa notizia.

Galles Femminile, top e flop

James 6: Colpisce un palo con una sorta di tiro-cross. Tra le più attive tra le fila del Galles.

Colpisce un palo con una sorta di tiro-cross. Tra le più attive tra le fila del Galles. Clark 6: Incolpevole sul gol di Bonansea. Fa la sua parte quando viene sollecitata.

Incolpevole sul gol di Bonansea. Fa la sua parte quando viene sollecitata. Ladd 5.5: Partecipa al buco centrale che porta al gol di Bonansea. Dà capitano esprime una buona dose di leadership ma la difesa gallese non si rivela inespugnabile.

Partecipa al buco centrale che porta al gol di Bonansea. Dà capitano esprime una buona dose di leadership ma la difesa gallese non si rivela inespugnabile. Fishlock 5.5: Si accende a intermittenza.

Si accende a intermittenza. Jones 5: Si fa notare per un’entrataccia su Giugliano e poco altro.

Si fa notare per un’entrataccia su Giugliano e poco altro. Cain 5: Lasciata sola soletta in attacco finisce col non beccarne praticamente una.

Italia-Galles Femminile, la pagella dell’arbitro Kulcsar

Italia-Galles Femminile è stata diretta dall’arbitro ungherese Katalin Kulcsar. A coadiuvarla le assistenti di linea Anita Vad (Ungheria) e Amina Gutschi (Austria). Quarto ufficiale Olivia Tschon (Austria). Si fa rispettare, ma lascia correre evitando di spezzettare la partita. Voto 6.5.